Події

07:10 28.03.2023

Близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів

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Близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів

Близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Роль ЮНЕСКО набула нового значення під час російської агресії. Сьогодні саме той час, коли вона може продемонструвати свою дієвість. Завдяки співпраці з ЮНЕСКО близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів у різних формах (обладнання, матеріали тощо)", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, "десятки мільйонів доларів у тій чи іншій формі надійшли або мають надійти в країну на підтримку наших закладів та об'єктів".

У понеділок, 27 березня, закінчилася четверта Міжнародна Координаційна нарада з питань охорони культурної спадщини України, організована ЮНЕСКО та Міністерством культури та інформаційної політики.

 

 

 

Теги: #юнеско #співробітництво #мінкульт

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