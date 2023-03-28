Події

01:17 28.03.2023

"Готуємось до важливих заходів" – Зеленський обговорив з Дудою актуальні оборонні потреби України

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"Готуємось до важливих заходів" – Зеленський обговорив з Дудою актуальні оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із польським колегою Анджеєм Дудою актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час.

"Наприкінці цього насиченого дня поговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту", - написав Зеленський у фейсбуці.

Сторони обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля найближчим часом.

"Готуємось до важливих заходів", - наголосив президент.

Теги: #україна #польща #дуда #зеленський

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