Чим довше триватиме окупація ЗАЕС, тим більшою буде загроза безпеці миру

Президент України Володимир Зеленський подякував керівнику МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за підтримку України.

У понеділок вони зустрілися у Запоріжжі. "Тематика ясна: безпека нашої енергетики, наших атомних станцій. Насамперед Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу", - сказав Зеленський у відеозверненні у понеділок.

"Жодний інший терорист не доходив у своєму цинізмі до таких глибин, в яких Росія постійно шукає і знаходить нове дно. Тримати в заручниках атомну станцію більше року - це найгірше, що могло статися в історії європейської та світової атомної енергетики", - зазначив він. .

За його словами, "чим довше російська окупація ЗАЕС триватиме, тим більше буде загроза безпеці України, всієї Європи та світу. Дякуємо нашим партнерам, дякую Гроссі за розуміння цього та підтримку України у відповідних питаннях", - сказав президент.