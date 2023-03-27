Події

23:39 27.03.2023

Чим довше триватиме окупація ЗАЕС, тим більшою буде загроза безпеці миру

1 хв читати
Чим довше триватиме окупація ЗАЕС, тим більшою буде загроза безпеці миру

Президент України Володимир Зеленський подякував керівнику МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за підтримку України.

У понеділок вони зустрілися у Запоріжжі. "Тематика ясна: безпека нашої енергетики, наших атомних станцій. Насамперед Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу", - сказав Зеленський у відеозверненні у понеділок.

"Жодний інший терорист не доходив у своєму цинізмі до таких глибин, в яких Росія постійно шукає і знаходить нове дно. Тримати в заручниках атомну станцію більше року - це найгірше, що могло статися в історії європейської та світової атомної енергетики", - зазначив він. .

За його словами, "чим довше російська окупація ЗАЕС триватиме, тим більше буде загроза безпеці України, всієї Європи та світу. Дякуємо нашим партнерам, дякую Гроссі за розуміння цього та підтримку України у відповідних питаннях", - сказав президент.

Теги: #україна #загроза #окупація #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:37 27.03.2023
Україна візьме участь у Саміті за демократію

Україна візьме участь у Саміті за демократію

23:36 27.03.2023
Зеленський провів у Дніпрі засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Зеленський провів у Дніпрі засідання Ставки Верховного головнокомандувача

20:36 27.03.2023
Стефанчук закликав парламентаріїв Великої Британії підтримати заявку України на вступ у НАТО

Стефанчук закликав парламентаріїв Великої Британії підтримати заявку України на вступ у НАТО

14:14 27.03.2023
В Україні може бути заміновано понад 180 тис. кв. км, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії - директор Кризового бюро ПРООН

В Україні може бути заміновано понад 180 тис. кв. км, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії - директор Кризового бюро ПРООН

06:30 26.03.2023
У Чернігівській області оголосили про підозру колаборантці, яка підтримує злочини російської армії

У Чернігівській області оголосили про підозру колаборантці, яка підтримує злочини російської армії

04:43 26.03.2023
Ворог обстріляв 6 громад Сумської області

Ворог обстріляв 6 громад Сумської області

02:44 26.03.2023
В онлайн-додатку АТ "Укрзалізниці" з'явилася функція вибору пільгових квитків на потяг

В онлайн-додатку АТ "Укрзалізниці" з'явилася функція вибору пільгових квитків на потяг

01:40 26.03.2023
У Мелітополі ворог поширює провокації з контрнаступу ЗСУ та вчить колаборантів, як евакуюватися

У Мелітополі ворог поширює провокації з контрнаступу ЗСУ та вчить колаборантів, як евакуюватися

23:55 25.03.2023
Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

23:53 25.03.2023
У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна візьме участь у Саміті за демократію

Зеленський відвідав Нікополь

Стефанчук закликав парламентаріїв Великої Британії підтримати заявку України на вступ у НАТО

Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

Зеленський: Десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які постраждали від ракетного обстрілу РФ 22 березня, непридатні для проживання

ОСТАННЄ

Посол Венедіктова закликала Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну

Зеленський відвідав Нікополь

У Берліні підтвердили передачу 18 танків Leopard 2A6 Україні

Резніков разом із командувачем ДШВ ЗСУ та українськими десантниками "обкатав" західну бронетехніку, яка прибула в Україну

Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, одна людина постраждала

Стефанчук: Великій Британії час стати лідером "повітряної коаліції"

ВАКС засудив до 11 років позбавлення волі екссуддю з Дніпропетровська за $15 тис хабара

Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

Парламент Угорщини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

Зеленський: Десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які постраждали від ракетного обстрілу РФ 22 березня, непридатні для проживання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА