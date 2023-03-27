Події

23:37 27.03.2023

Україна візьме участь у Саміті за демократію

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Україна візьме участь у Саміті за демократію

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Саміті за демократію.

"Вже готуємося до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня з ініціативи Президента Байдена та США. Саміт за демократію. Україна візьме участь. Наша позиція на підтримку свободи прозвучить, як завжди, міцно", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

США 29 та 30 березня 2023 р. організують другий Саміт за демократію, покликаний обговорити виклики, перед якими постала демократія у світі, та шляхи протистояння автократичним режимам.

До другого саміту приєднаються нові учасники – представники Коста-Ріки, Нідерландів, Південної Кореї та Замбії. Захід проходитиме за участю президента США Джо Байдена та двох десятків чиновників його адміністрації.

Теги: #україна #демократія #саміт #зеленський

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