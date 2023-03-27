Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, одна людина постраждала

Російські окупанти в понеділок атакували Нікопольський район, зокрема застосовуючи дрони-камікадзе, унаслідок чого в регіоні постраждав 51-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні російська армія атакувала Нікопольсьокий район. Обстріляла з БПЛА сам Нiкополь та Марганецьку громаду. По останній вдарила дроном-камікадзе. Постраждав 51-рiчний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграмі.

Він зазначив, що внаслідок сьогоднішніх атак окупантів у регіоні пошкоджень зазнали освітній заклад, приватний будинок та авто.