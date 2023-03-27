Сили оборони завдали ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, а також одного - по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські воїни також збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.