Події

18:47 27.03.2023

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

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Найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, найзапекліші бої тривають за міста Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка Донецької області.

"Завдяки професійним і злагодженим діям протягом доби підрозділи Сил оборони України відбили 41 атаку противника на зазначених напрямках", - ідеться у зведенні.

На бахмутському напрямку в понеділок ворог продовжував штурм Бахмута, який утримують українські захисники, а також у районі Іванівського Донецької області.

На авдіївському та мар'їнському напрямках окупанти безуспішно вели наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар'їнки Донецької області. Застосували аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах Новокалинового, Ласточкиного, Первомайського та Мар'їнки.

За даними Генштабу, на куп'янському та лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка.

"На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії... На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено", - ідеться у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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