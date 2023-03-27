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18:38 27.03.2023

У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову

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У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову

Київська міська влада продовжить боротьбу за збереження схилів Дніпра, що входять до буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври, попри рішення суду щодо видачі містобудівних умов та обмежень для забудови, повідомляється на сайті київської мерії.

"Йдеться про дві ділянки, які розташовані на схилах Дніпра Центрального історичного ареалу столиці – на Володимирському узвозі (будинки № 4 і № 6). Обидві ділянки належать до зони охорони пам’ятки ландшафту, історії місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро". Одна з ділянок також належить до буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра". Нова забудова на цих ділянках неприпустима і категорично заборонена", - пояснив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

За його словами, на зазначеній території заборонено зносити історичну забудову, змінювати історичну містобудівну структуру, перевищувати новобудовами та надбудовами гранично допустиму висоту.

Попри це, орендар землі намагається грубо порушити ці умови. Також повідомляється, що на міську владу чинить тиск виконавча служба.

"Сьогодні орендар тисне на місто з вимогою видати містобудівні умови та обмеження для забудови на ділянці, де це заборонено. Абсурдним є те, що до справи долучено виконавчу службу. Її співробітники також вимагають виконання рішення суду, в якому абсолютно не враховано особливість згаданих ділянок і заборону на них будь-яких будівельних робіт. Один із виходів із ситуації – припинення користування орендарем земельної ділянки у зв’язку з наміром порушити умови користування ділянкою. І ми будемо це ініціювати, аби захистити Київ від недобросовісних забудовників", - зазначив директор Департаменту містобудування та архітектури - головний архітектор міста Олександр Свистунов.

Як повідомлялося, межі буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври схвалені Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Раніше столична влада відстояла в суді 375 га території заказника "Троєщинські луки". Зазначену ділянку землі було повернуто територіальній громаді Києва.

Як повідомлялося, на зазначеній ділянці на схилі Дніпра ТОВ "Етрекс" планує побудувати готельно-розважальний комплекс.

За даними Opendatabot, власниками ТОВ "Етрекс" є ТОВ "Інвестмент менеджмент груп" (60%), ПАТ "ЗНВКІФ "Авераж" (40%). Бенефіціаром виступає бізнесмен Дмитро Буряк.

Буряк також є головою ради директорів ГК DeVision, у портфелі якої БФК "Столичний", офісний центр DeVision на Володимирському узвозі, 4в, БЦ "Іллінський" на вул. Іллінській, 8 на Подолі (усі - Київ), а також проєкт котеджного селища в Конча-Заспі. Компанія також реалізує ЖК Seven у Дарницькому районі столиці спільно з партнером Stolitsa Group. Крім того, Буряк володіє компанією-замовником будівництва ЖК "Іллінський" на вул. Набережно-Хрещатицькій, 21 у Подільському районі Києва.

 

 

Теги: #київ #нерухомість #забудова

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