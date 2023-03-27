Події

16:10 27.03.2023

Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій у Запорізькій області

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Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський прибув на передові позиції української армії в Запорізькій області, повідомляє пресслужба глави держави.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей", - сказав Зеленський на зустрічі з військовослужбовцями.

Президент побажав військовим здоров'я й подякував їхнім родинам за таких героїв.

"Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов'язково переможемо", - наголосив він.

Глава держави також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Військові подарували президенту коїн, який є символом військового братерства.

Теги: #зсу #запорізька_область #зеленський

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