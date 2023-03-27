Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський прибув на передові позиції української армії в Запорізькій області, повідомляє пресслужба глави держави.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей", - сказав Зеленський на зустрічі з військовослужбовцями.

Президент побажав військовим здоров'я й подякував їхнім родинам за таких героїв.

"Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов'язково переможемо", - наголосив він.

Глава держави також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Військові подарували президенту коїн, який є символом військового братерства.