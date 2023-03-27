У Львові затримали ворожу агентку, яка збирала дані про ЗСУ

Служба безпеки України затримала у Львові зловмисницю, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що ворожим агентом виявилася жителька Миколаївської області, яка є рідною сестрою нещодавно затриманого СБУ зрадника.

За інформацією СБУ, жінка була дистанційно залучена до співпраці в жовтні минулого року.

"Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що фігурантка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові. Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України", - наголошується в повідомленні.

За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань і робила позначки на електронних картах. Потім намагалася передати зібрані дані в РФ через месенджер.

Контррозвідники СБУ викрили зловмисницю, задокументували злочинні дії та затримали її під час спроби передання розвідінформації агресорові.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.