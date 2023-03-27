Події

07:24 27.03.2023

З Авдіївки будуть евакуювати комунальників

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У зв'язку з воєнними діями з Авдіївки Донецької області будуть евакуювати працівників комунальних служб, повідомляє голова Авдіївської ЦВА Віталій Барабаш.

"Шкода це визнавати, але Авдіївка дедалі більше стає схожою на місцевість із постапокаліптичних фільмів або... на геть зруйновану рашистами Мар'їнку (...) Тому ухвалено непросте рішення стосовно евакуації з Авдіївки решти наших героїв - комунальників, які хоч якось намагалися підтримувати чистоту і життєдіяльність міста", - написав Барабаш у фейсбуці в неділю ввечері.

 

Також голова МВА настійно закликає місцевих жителів евакуюватися з міста.

 

 

 

Теги: #евакуація #авдіївка #комунальники

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