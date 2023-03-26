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13:15 26.03.2023

Україна отримала від Франції 183 тонни енергетичного обладнання - Міненерго

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Україна отримала від Франції 183 тонни енергетичного обладнання - Міненерго

Із серпня 2022 року до сьогодні з Франції в Україну надійшло 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в неділю, серед обладнання - генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз'єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

У березні цього року було передано 1389 конвекторів і 11 генераторів від французької громадської організації "Електрики без кордонів".

"Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України. Отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин", - зазначив голова Міненерго Герман Галущенко, слова якого наводяться в повідомленні.

Він наголосив, що це внесок французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, а й в енергетичну безпеку Європи.

Напередодні Міненерго повідомляло, що гуманітарну допомогу енергетичному сектору вже надали 30 країн - це 470 вантажів загальною вагою близько 6000 тонн. Міністерство розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору. На 24 березня, за даними Міненерго, на спеціальному рахунку Фонду енергетичної підтримки України акумульовано понад EUR151 млн.

Робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, палива та послуг вартістю понад EUR137 млн для постачання 41 енергетичній компанії за процедурою закупівлі за рахунок коштів Фонду. Щодо решти коштів готуються нові запити енергокомпаній, які забезпечують виробництво, передання, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості.

Теги: #енергетика #франція #міненерго

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