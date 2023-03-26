Одеситів попередили про небезпеку мін, які дрейфують у Чорному морі через шторм, - речник Одеської ОВА

У Чорному морі в неділю, 26 березня, спостерігається шторм, жителів Одеси та регіону попереджають про можливу небезпеку мін, які дрейфують і можуть вибухати вздовж узбережжя, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У морі штормить: такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, існує загроза детонації мін і викидання на берег.

Братчук також повідомив, що ніч із суботи на неділю минула без ворожих обстрілів.