Пентагон: Немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати ядерну зброю - ЗМІ

У Міністерстві оборони США заявляють, що немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати ядерну зброю, передає видання Reuters.

"Ми не бачимо ні причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, ні будь-яких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав високопоставлений представник адміністрації США.

У Пентагоні також зазначили, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО.

Представник американського Міноборони наголосив, що США поки що не бачать причин для зміни готовності своїх ядерних сил, а також готовності РФ до застосування атомної зброї.