Події

11:07 26.03.2023

Пентагон: Немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати ядерну зброю - ЗМІ

1 хв читати
Пентагон: Немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати ядерну зброю - ЗМІ

У Міністерстві оборони США заявляють, що немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати ядерну зброю, передає видання Reuters.

"Ми не бачимо ні причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, ні будь-яких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав високопоставлений представник адміністрації США.

У Пентагоні також зазначили, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО.

Представник американського Міноборони наголосив, що США поки що не бачать причин для зміни готовності своїх ядерних сил, а також готовності РФ до застосування атомної зброї.

 

Теги: #пентагон #ядерна_зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 26.03.2023
Секретар РНБО Данілов: Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники

Секретар РНБО Данілов: Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники

08:35 26.03.2023
Путін, імовірно, намагався розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну, припускають в Інституті вивчення війни

Путін, імовірно, намагався розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну, припускають в Інституті вивчення війни

20:01 25.03.2023
Путін заявив про намір РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

Путін заявив про намір РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

03:39 16.03.2023
Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

21:54 15.03.2023
Очільник Пентагону: Лише українське керівництво ухвалюватиме рішення щодо Бахмута

Очільник Пентагону: Лише українське керівництво ухвалюватиме рішення щодо Бахмута

21:00 15.03.2023
Остін: Швеція поставить Україні 10 танків Leopard, Норвегія - дві системи NASAMS

Остін: Швеція поставить Україні 10 танків Leopard, Норвегія - дві системи NASAMS

19:29 13.03.2023
Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

13:34 06.03.2023
Взяття Бахмута "необов'язково означатиме, що РФ змінила хід війни" - глава Пентагону

Взяття Бахмута "необов'язково означатиме, що РФ змінила хід війни" - глава Пентагону

10:15 01.03.2023
Іран здатний за 12 днів отримати матеріал, необхідний для створення атомної бомби - Пентагон

Іран здатний за 12 днів отримати матеріал, необхідний для створення атомної бомби - Пентагон

19:16 20.02.2023
Пентагон оголосив про постачання в Україну комплексів HIMARS, Javelin та 2 тис. протитанкових ракет

Пентагон оголосив про постачання в Україну комплексів HIMARS, Javelin та 2 тис. протитанкових ракет

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні відзначають День Національної гвардії

Зеленський у День Нацгвардії: Вони - один із ключових елементів захисту України

В Україну прибув посол доброї волі UNICEF Орландо Блум

Окупанти втратили за добу в Україні близько 660 військових, 15 танків і 2 РСЗВ

ЗС України відбили понад 85 ворожих атак на чотирьох напрямках у Донецькій і Луганській області

ОСТАННЄ

В Україні відзначають День Національної гвардії

Зеленський у День Нацгвардії: Вони - один із ключових елементів захисту України

В Україну прибув посол доброї волі UNICEF Орландо Блум

Ворог атакував Нікополь за допомогою безпілотників, люди не постраждали

За минулу добу в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів поранено дев’ять людей

Окупанти втратили за добу в Україні близько 660 військових, 15 танків і 2 РСЗВ

ЗС України відбили понад 85 ворожих атак на чотирьох напрямках у Донецькій і Луганській області

Жителів Запорізької області окупанти змушують отримувати спецперепустки для переміщень окупованими територіями

У Харківській області рятувальники ліквідували три пожежі на відкритих територіях

26 березня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА