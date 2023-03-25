У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

У тимчасово окупованому Криму росіяни посилили тиск на кримських татар. Такий крок прикривають "боротьбою з диверсантами", повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

"Окупанти активізували у тимчасово захопленому Криму "контрдиверсійний режим" і тиснуть на кримських татар. Головний акцент зроблено на переслідуванні та посиленні репресій проти корінного народу півострова", - написав Назаров.

За його словами, росіяни збільшили кількість співробітників спецслужб, які стежать за корінним народом півострова, та активно прослуховують мобільні пристрої. Також фіксується збільшення затримань та видачі повісток кримським татарам.