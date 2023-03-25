Події

23:53 25.03.2023

У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

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У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

У тимчасово окупованому Криму росіяни посилили тиск на кримських татар. Такий крок прикривають "боротьбою з диверсантами", повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

"Окупанти активізували у тимчасово захопленому Криму "контрдиверсійний режим" і тиснуть на кримських татар. Головний акцент зроблено на переслідуванні та посиленні репресій проти корінного народу півострова", - написав Назаров.

За його словами, росіяни збільшили кількість співробітників спецслужб, які стежать за корінним народом півострова, та активно прослуховують мобільні пристрої. Також фіксується збільшення затримань та видачі повісток кримським татарам.

Теги: #рф #україна #крим #репресії

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