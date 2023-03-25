Тисячі жандармів беруть участь у розгоні демонстрації проти будівництва водосховища у Франції

Понад 3 тис. співробітників жандармерії задіяні в розгоні масштабної акції протесту проти влади в районі міста Сент-Солін на заході Франції, повідомило в суботу місцеве телебачення.

Протягом дня в Сент-Солін відбувалися запеклі сутички між жандармами та демонстрантами. Надійшли дані про приблизно 50 поранених учасників акції протесту, стан трьох із них - важкий. Жандарми повідомили, що постраждалі є і серед них, проте точних даних не назвали.

Йдеться про акцію протесту проти будівництва водосховища. Організатори стверджують, що на демонстрацію зібралися 25 тис. учасників. За даними поліції, крім відносно мирно налаштованих демонстрантів до місця проведення акції прибуло щонайменше тисяча хуліганів, які вступили в сутички з правоохоронцями.

У Франції останніми тижнями дедалі активніше проводять демонстрації і страйки проти схваленого владою в обхід парламенту проєкту пенсійної реформи. Чергові акції заплановані на наступний тиждень, через що, зокрема, в Парижі вирішили перенести на більш пізній термін візит короля Великої Британії Карла III.

Водночас, зазначають французькі ЗМІ, на тлі протестів проти підвищення пенсійного віку активізувалися демонстранти, які протестують з інших питань. Останніми днями французька преса багато розмірковує про ризик того, що учасники подібних акцій згодом можуть "радикалізуватися" і активніше вступати в сутички з поліцією і жандармерією.