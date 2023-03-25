Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію в Україні, щоб особисто оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на об'єкті та наголосити на нагальній потребі захистити його під час тривалого військового конфлікту в країні.

"Це буде вдруге, коли генеральний директор Гроссі перетинає лінію фронту, щоб дістатися до найбільшої в Європі атомної електростанції, і вперше відтоді, як 1 вересня минулого року він встановив постійну присутність експертів МАГАТЕ на майданчику на півдні України", - зазначено в повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що сповнений рішучості робити усе можливе, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії.

"Незважаючи на те, що ми перебуваємо на майданчику вже сім місяців, ситуація на Запорізькій АЕС, як і раніше, залишається нестабільною. Загрози ядерній безпеці та безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров'я та довкілля людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту заводу", - сказав він.

Гроссі зазначив, що його поїздка в Україну також спрямована на забезпечення підтримання та вдосконалення регулярної ротації експертів МАГАТЕ на об'єкті й назад після дуже складних обставин, з якими зіштовхнулися експерти під час попередньої ротації в лютому, яка була відкладена майже на місяць. Його супроводжуватиме нова група експертів МАГАТЕ, яка стане сьомою, присутньою на об'єкті з моменту створення Місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі.