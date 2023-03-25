Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, поранено двох людей - ОВА

Окупанти в суботу обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні - поранено двоє людей, повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні. Через цю атаку поранень дістали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік. Із мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх доправили до лікарні", - ідеться в повідомленні в телеграмі вдень у суботу.