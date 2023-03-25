Події

15:50 25.03.2023

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, поранено двох людей - ОВА

1 хв читати
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, поранено двох людей - ОВА

Окупанти в суботу обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні - поранено двоє людей, повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні. Через цю атаку поранень дістали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік. Із мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх доправили до лікарні", - ідеться в повідомленні в телеграмі вдень у суботу.

 

Теги: #херсон #гумдопомога #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 24.03.2023
На Херсонщині внаслідок обстрілу окупантів поранено жінку, її госпіталізували

На Херсонщині внаслідок обстрілу окупантів поранено жінку, її госпіталізували

13:22 24.03.2023
Росіяни обстріляли Дніпровські плавні в Херсоні: одна людина загинула, одна поранена - ОВА

Росіяни обстріляли Дніпровські плавні в Херсоні: одна людина загинула, одна поранена - ОВА

11:27 24.03.2023
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини вночі, у Білопіллі двоє загиблих

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини вночі, у Білопіллі двоє загиблих

09:25 24.03.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - Синєгубов

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - Синєгубов

20:45 23.03.2023
У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждав 73-річний чоловік

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждав 73-річний чоловік

17:34 23.03.2023
Росіяни обстріляли Берислав - пошкоджено адмінбудівлі, попередньо, без жертв

Росіяни обстріляли Берислав - пошкоджено адмінбудівлі, попередньо, без жертв

09:41 23.03.2023
Російські окупанти 11 разів обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула

Російські окупанти 11 разів обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула

08:51 23.03.2023
На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено храм і житлові будинки, постраждалих немає

На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено храм і житлові будинки, постраждалих немає

00:28 23.03.2023
Окупанти обстріляли прикордоння у Чернігівській області - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли прикордоння у Чернігівській області - ОК "Північ"

21:11 22.03.2023
Окупанти обстріляли прикордонне с.Архипівка Чернігівської області

Окупанти обстріляли прикордонне с.Архипівка Чернігівської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

Окупанти втратили за добу в Україні близько 720 військових, 9 РСЗВ і вертоліт - Генштаб ЗСУ

Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: Не отримував пропозиції від Китаю

Україна в ніч на неділю переходить на літній час

Масштабний російський наступ в Україні досягає кульмінації, у РФ поширюють "фейки" про український контрнаступ

ОСТАННЄ

Нове модульне містечко відкрили на Київщині для громадян, які втратили житло внаслідок російської агресії, - ОВА

Поліція арештувала чоловіка, який поранив трьох людей у Берліні

У Фінляндії вперше пролетів розвідувальний літак ВПС США

Окупанти вранці обстріляли три прикордонні села Сумщини

На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який командував взводом у Міжнародному легіоні

У найближчі два дні в Україні дещо похолодає, часом дощ

ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова

Невдовзі в Харкові з'явиться вулиця на честь загиблого рік тому командира "Фрайкора" Тарасенка

Зурабішвілі вважає, що Саакашвілі мають лікувати в Грузії

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА