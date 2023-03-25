Зурабішвілі вважає, що Саакашвілі мають лікувати в Грузії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уважно стежить за станом здоров'я ексглави держави Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.

"Мій радник з питань охорони здоров'я майже щодня надає інформацію про стан здоров'я Саакашвілі, отримую інформацію і з інших джерел. Я вважаю, що питання забезпечення нормального стану Саакашвілі є питанням репутації країни", - сказала Зурабішвілі ввечері в п'ятницю в інтерв'ю опозиційному грузинському телеканалу "Пірвелі ТВ".

Вона наголосила, що не сприймає "принизливого" ставлення до Саакашвілі. За її інформацією, медики кількох країн готові прибути до Грузії для обстеження і лікування Саакашвілі.

"Мені, як президенту країни, важко говорити про необхідність вивезення Саакашвілі на лікування за кордон, тому що це фактично означатиме, що в нас реально немає держави, немає жодних медичних можливостей. Тому, напевно, на місці слід знайти вихід. Це в руках влади, яка має зрозуміти, що репутацію країни мають захищати всі", - додала глава держави.

Відповідаючи на запитання про можливе помилування Саакашвілі президентським указом, Зурабішвілі наголосила, що це її дискреційне право, і вона не потерпить ніякого тиску, зокрема й із-за кордону.

"Рішення президента з цього питання має бути вільним. До речі, я поважаю позицію Саакашвілі, який не звернувся до мене з проханням про помилування", - резюмувала вона.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. Його затримали 1 жовтня в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 жовтня експрезидента без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані), 20 жовтня - у військовий госпіталь у Горі. З 12 травня минулого року Саакашвілі перебуває на лікуванні в клініці "Вівамед".

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Своє затримання він вважає незаконним, а звинувачення - сфальсифікованими.