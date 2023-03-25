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12:07 25.03.2023

Окупанти скоротили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до двох - ОК "Південь"

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Окупанти скоротили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до двох - ОК "Південь"

Російські окупанти скоротили угруповання кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр", що перебувають у Чорному морі на бойовому чергуванні, з трьох до двох.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць. Надводні ракетоносії заведені в пункти базування. У морі перебуває 2 підводних, загальний залп "Калібрів" - до 8", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Водночас у командуванні зазначили, що загроза ракетних атак з боку окупантів залишається на високому рівні.

Як повідомлялося, 20 березня окупанти прибрали всі носії "Калібрів" із чергування в акваторії Чорного моря, наступного дня їх також не було. 23 жовтня на чергування було виведено 4 ракетоносії, 24 жовтня їх у Чорному морі було 3 загальним залпом у 20 "Калібрів".

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і понад 375 км по морських.

Теги: #чорне_море #калібр

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