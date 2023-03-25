Зеленський привітав співробітників СБУ з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Служби безпеки України з професійним святом, висловивши подяку за їхню роботу.

"СБУ бореться з ворогом на фронті в найгарячіших точках, забезпечує кіберзахист України, стабілізує ситуацію в деокупованих районах, дбає про те, щоб у жодній частині України у ворога не було посіпак, допомагає нам повертати українців і українок із російського полону. Немає такого підрозділу Служби, який не дав би нашій державі необхідних здобутків. І я вдячний усім вам за це!" - написав Зеленський у телеграм-каналі.

День СБУ було засновано 2001 року, його відзначають щорічно 25 березня.