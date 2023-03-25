Окупанти 67 разів обстріляли Херсонську область за добу, загинули двоє мирних жителів

Двоє мирних жителів Херсонської області загинули, шестеро дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів із боку російських окупантів у п'ятницю, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

Російські загарбники 67 разів атакували мирні населені пункти Херсонської області. Випустили 301 снаряд із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників, авіації та СПГ, також по області завдали ракетного удару. Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли 7 разів. У місті пошкоджено медзаклади, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться у зведенні.

Як повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міської ради, один загиблий і один поранений - це жителі Херсонської територіальної громади.

"За останню добу ворог здійснив 10 обстрілів Херсонської ТГ, використавши 36 снарядів. Влучання були зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Антонівці. Крім того, обстріляно острівну та берегову частину Херсонської ТГ (дачні ділянки)", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про те, що обласний центр був обстріляний за добу 7 разів. З деокупованої території за добу було евакуйовано 59 осіб.