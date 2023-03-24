Російські окупанти за добу завдали 40 авіаційних і 5 ракетних ударів - Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 40 авіаційних і п'яти ракетних ударів по території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Також окупанти здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Крім того, протягом доби окупанти здійснювали обстріли по території близько 65 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Високою залишається ймовірність нанесення подальших ракетних та авіаційних ударів на всій території України, адже російські окупанти й надалі використовують тактику терору.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 38 ворожих атак.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На куп'янському та лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують українські війська, а також у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області.

На авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не досягнув.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється.