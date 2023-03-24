Події

18:45 24.03.2023

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Українські ракетники й артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, українські захисники уразили ворожі БПЛА "Шахед-136" і "Ланцет".

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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