Події

13:14 24.03.2023

Ворог продовжить ракетно-бомбовий геноцид, ракетна загроза зберігається - голова Київської МВА

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Ворог продовжить ракетно-бомбовий геноцид, ракетна загроза зберігається - голова Київської МВА

Системний аналіз повітряних атак на Київ і Україну загалом за останній період демонструє, що "ворог не відмовився від своєї тактики ракетно-бомбового геноциду мирних українських міст", вважає голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Системний аналіз повітряних атак на Київ та Україну в цілому за останній період чітко сигналізує - ворог не відмовився від своєї тактики ракетно-бомбового геноциду мирних українських міст", - написав він у телеграм-каналі Київської МВА в п'ятницю.

На думку Попка, країна-терорист, імовірно, продовжуватиме повітряні напади із застосуванням широкого спектру ракетного озброєння. "Агресор регулярно намагається виявити систему нашої ППО. Їхні розвідувальні БПЛА, літаки-розвідники типу Су-24МР системно працюють уздовж наших північних кордонів", – зауважив він.

Як зазначає Попко, дані з відкритих джерел свідчать, "що на аеродромах РФ зосереджені стратегічні бомбардувальники типу Ту-95МС, Ту-160, дальні бомбардувальники Ту-22М3 перебувають у готовності до застосування". Крім цього, за його словами, у Чорному морі серед кораблів і суден на бойовому чергуванні перебувають чотири носії крилатих ракет, зокрема один підводний човен. Їхній сукупний залп становить до 24 крилатих ракет типу "Калібр".

"Тож загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь правил безпеки", - наголосив Попко.

Теги: #київ #загроза #обстріли

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