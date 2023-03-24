Події

07:34 24.03.2023

Уночі ворог атакував Кривий Ріг дронами, один збили, є влучення п’яти БПЛА

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Уночі ворог атакував Кривий Ріг дронами, один збили, є влучення п’яти БПЛА

У ніч на п'ятницю ворог атакував Кривий Ріг БПЛА типу "Shahed", один був знищений, є влучення 5 дронів, наслідки з'ясовують, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один "Shahed" військові з повітряного командування "Восток" збили. Є й влучання 5 БпЛА. Загиблих і постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

 

 

 

Теги: #атака #дніпропетровська #дрони

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