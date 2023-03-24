Події

07:21 24.03.2023

Фон дер Ляєн проти того, щоб давати мирному атому ті самі привілеї в ЄС, що й "зеленим" джерелам енергії

1 хв читати
Фон дер Ляєн проти того, щоб давати мирному атому ті самі привілеї в ЄС, що й "зеленим" джерелам енергії

Атомна енергетика може зіграти певну роль у процесі відмови ЄС від викопних енергоресурсів, однак вона не може користуватися всіма привілеями, запровадженими для поновлюваних джерел енергії, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Атомна енергія може мати велику вагу у процесі нашого відходу від викопних енергоносіїв", - сказала вона на пресконференції за підсумками першого дня саміту ЄС.

Фон дер Ляєн пояснила, що деякі високотехнологічні аспекти в атомній сфері можуть отримувати підтримку Єврокомісії, зокрема - фінансову.

"Однак загалом сфера атомної енергетики не може розраховувати на всі переваги (що поширюються на "зелену" енергетику - ІФ-У)", - додала вона, пояснивши, що серед таких переваг - отримання фінансування з коштів Єврокомісії.

Тема майбутнього атомної енергії нині актуальна для багатьох країн ЄС: у деяких вважають, що слід робити ставку на АЕС, щоб знизити залежність від вуглеводнів. Інші ж стверджують, що потрібно робити наголос виключно на поновлювані енергоресурси.

 

 

Теги: #атом #єс #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 24.03.2023
Президентка Єврокомісії анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених РФ українських дітей

Президентка Єврокомісії анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених РФ українських дітей

07:44 24.03.2023
Голова Єврокомісії фон дер Ляєн: 11-й пакет санкцій проти РФ буде націлений на боротьбу проти обходу чинних рестрикцій

Голова Єврокомісії фон дер Ляєн: 11-й пакет санкцій проти РФ буде націлений на боротьбу проти обходу чинних рестрикцій

07:27 24.03.2023
Рішення про передачу літаків Україні мають ухвалювати країни ЄС

Рішення про передачу літаків Україні мають ухвалювати країни ЄС

19:08 23.03.2023
Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

19:04 23.03.2023
ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

19:02 23.03.2023
ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

18:56 23.03.2023
Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

16:51 23.03.2023
ЄС планує витратити 500 млн євро на підтримку виробників боєприпасів

ЄС планує витратити 500 млн євро на підтримку виробників боєприпасів

16:23 23.03.2023
Лідери ЄС і генсек ООН вимагають від РФ негайно і беззастережно вивести війська з України

Лідери ЄС і генсек ООН вимагають від РФ негайно і беззастережно вивести війська з України

07:22 23.03.2023
Військова допомога Україні буде серед основних питань порядку денного саміту ЄС 23-24 березня

Військова допомога Україні буде серед основних питань порядку денного саміту ЄС 23-24 березня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уночі ворог атакував Кривий Ріг дронами, один збили, є влучення п’яти БПЛА

У результаті ворожої атаки у Кривому Розі є прильоти

Сили ППО знищили 2 ракети на Одещині – ПК "Південь"

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло троє людей, п'ятьох поранено

У Франції кількість протестувальників проти пенсійної реформи в деяких містах і столиці б'є рекорди

Уночі ворог атакував Кривий Ріг дронами, один збили, є влучення п’яти БПЛА

КНДР повідомила про випробування підводного безпілотника, здатного проводити ядерні атаки

У результаті ворожої атаки у Кривому Розі є прильоти

За минулу добу ворог завдав 37 авіа- та чотири ракетних удари

Ворог збільшив кількість ліжко-місць у шпиталях на тимчасово окупованій Луганщині через значні втрати

24 березня: Цей день в Україні та в світі

У четвер окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА