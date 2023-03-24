Фон дер Ляєн проти того, щоб давати мирному атому ті самі привілеї в ЄС, що й "зеленим" джерелам енергії

Атомна енергетика може зіграти певну роль у процесі відмови ЄС від викопних енергоресурсів, однак вона не може користуватися всіма привілеями, запровадженими для поновлюваних джерел енергії, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Атомна енергія може мати велику вагу у процесі нашого відходу від викопних енергоносіїв", - сказала вона на пресконференції за підсумками першого дня саміту ЄС.

Фон дер Ляєн пояснила, що деякі високотехнологічні аспекти в атомній сфері можуть отримувати підтримку Єврокомісії, зокрема - фінансову.

"Однак загалом сфера атомної енергетики не може розраховувати на всі переваги (що поширюються на "зелену" енергетику - ІФ-У)", - додала вона, пояснивши, що серед таких переваг - отримання фінансування з коштів Єврокомісії.

Тема майбутнього атомної енергії нині актуальна для багатьох країн ЄС: у деяких вважають, що слід робити ставку на АЕС, щоб знизити залежність від вуглеводнів. Інші ж стверджують, що потрібно робити наголос виключно на поновлювані енергоресурси.