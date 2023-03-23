Події

18:25 23.03.2023

Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів

1 хв читати
Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів

У Києві перейменовано ще 16 вулиць, провулків, проспектів і бульварів, назви яких пов'язані з Росією і радянським минулим, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - написав Кличко в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомив Кличко, зокрема, нові назви отримали:

  • вул. Льва Толстого - вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;
  • площа Льва Толстого - площа Українських героїв;
  • бульвар Перова - проспект Воскресенський;
  • проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута;
  • проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка;
  • вул. Марини Цвєтаєвої - вул. Олександри Екстер;
  • вул. Суздальська - вул. Олекси Гірника.

За даними київського міського голови, загалом у столиці вже перейменували 288 міських об'єктів.

Теги: #київ #вулиці #перейменування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 23.03.2023
Київський метрополітен із 1 квітня відновить роботу станції "Гідропарк", станція "Дніпро" поки що буде зачинена - мер

Київський метрополітен із 1 квітня відновить роботу станції "Гідропарк", станція "Дніпро" поки що буде зачинена - мер

11:38 23.03.2023
Весняні канікули у школах Києва розпочнуться 27 березня

Весняні канікули у школах Києва розпочнуться 27 березня

16:11 22.03.2023
Громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше з 26 березня - КМДА

Громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше з 26 березня - КМДА

15:21 22.03.2023
46 підземних станцій Київського метро укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами на випадок повітряної тривоги

46 підземних станцій Київського метро укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами на випадок повітряної тривоги

10:36 22.03.2023
У Подільському районі Києва загинув чоловік, імовірно, від гранати, що здетонувала в його руках - поліція

У Подільському районі Києва загинув чоловік, імовірно, від гранати, що здетонувала в його руках - поліція

08:41 22.03.2023
У КМВА закликали киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

У КМВА закликали киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

07:09 22.03.2023
Противник укотре атакував Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі

Противник укотре атакував Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі

13:50 21.03.2023
У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

09:52 21.03.2023
У Києві спостерігається погіршення якості повітря, мешканцям варто уникати провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці - КМДА

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, мешканцям варто уникати провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці - КМДА

16:40 20.03.2023
У районі Києва силами ППО було знищено ворожий БПЛА - КМВА

У районі Києва силами ППО було знищено ворожий БПЛА - КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини

ОСТАННЄ

Іспанія відправить перші шість танків Leopard наприкінці наступного тижня

Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

НКРЕКП оштрафувала "Хмельницькгаз збут" на 850 тис. грн за порушення у сфері постачання газу

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

Ростислав Шурма: Податкова система України не повинна програвати країнам-конкурентам

ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

Генштаб ЗСУ: Всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА