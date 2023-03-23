Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів
У Києві перейменовано ще 16 вулиць, провулків, проспектів і бульварів, назви яких пов'язані з Росією і радянським минулим, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - написав Кличко в телеграм-каналі в четвер.
Як повідомив Кличко, зокрема, нові назви отримали:
- вул. Льва Толстого - вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;
- площа Льва Толстого - площа Українських героїв;
- бульвар Перова - проспект Воскресенський;
- проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута;
- проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка;
- вул. Марини Цвєтаєвої - вул. Олександри Екстер;
- вул. Суздальська - вул. Олекси Гірника.
За даними київського міського голови, загалом у столиці вже перейменували 288 міських об'єктів.