Події

14:21 23.03.2023

СБУ ліквідувала 14 нових схем для нелегального виїзду за кордон

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СБУ ліквідувала 14 нових схем для нелегального виїзду за кордон

Служба безпеки України заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни, повідомляє українська спецслужба.

"У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності. Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер.

За інформацією спецслужби, вартість таких послуг становила від $2 до $13,5 тис.

Зокрема, як ідеться в повідомленні, у Запоріжжі співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному оформленні групи інвалідності для чоловіків призовного віку.

"Серед підозрюваних – лікар місцевої приватної клініки і троє його спільників", - уточнюють у спецслужбі.

На Вінниччині викрито п'ятьох жителів обласного центру, які фальсифікували довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та інші документи.

У Дніпрі, за інформацією СБУ, затримано трьох жителів міста, які допомагали ухилянтам отримати фальшиві медичні довідки про непридатність до військової служби.

У Кіровоградській області нейтралізовано злочинну діяльність представників одного з місцевих благодійних фондів - вони пропонували військовозобов'язаним виїхати до ЄС під виглядом водіїв гуманітарних перевезень.

"Ще десять фактів переправлення ухилянтів за кордон викрили співробітники військової контррозвідки СБУ. Ці схеми діяли у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях", - зазначається в повідомленні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Слідчо-оперативні дії було проведено спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Теги: #сбу #схеми #закордон

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