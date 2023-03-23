Ердоган збирається днями обговорити з Путіним "зернову угоду" - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір у найближчі декілька днів зателефонувати Володимиру Путіну для того, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, повідомило в середу ввечері агентство "Анадолу".

"Ердоган сказав, що зателефонує через два-три дні Путіну, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу", - інформує агентство.

В ООН 18 березня, коли закінчувалася дія ініціативи, повідомили про її продовження. При цьому не уточнювали будь-яких термінів, проте турецька преса з посиланням на заяви української сторони повідомила, що йдеться "про продовження на 120 днів". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія продовжує "зернову угоду" на 60 днів.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного"), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив.