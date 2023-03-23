Принц Уельський відвідав британські та польські війська в Польщі

Принц Уельський Вільям відвідав місто Жешув у Польщі, де подякував британським і польським військам за "їхні зусилля з підтримки України", повідомляє The Guardian.

"Принц Вільям став першим членом королівської сім'ї, який зустрів війська в Польщі під час візиту, який тримався в секреті до його прибуття. Він також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час перебування в країні", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті видання в середу ввечері.

Зазначається, що на військовій базі ППО в південно-східному польському місті Жешув, що розташована біля кордону з Україною, принц Вільям подякував британським військам за "захист наших свобод", а також сказав, "що їхня робота з відстеження за ситуацією в Україні була дійсно важливою".