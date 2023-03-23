Компанія Relativity Space у четвер здійснить нову спробу запуску першої у світі 3D-друкованої ракети

Нова спроба першого запуску легкої ракети-носія Terran1, 85% компонентів якої створено за допомогою 3D-друкарської технології, буде здійснена в четвер, повідомляє американська компанія-розробник Relativity Space.

Раніше запуск першої у світі 3D-друкованої ракети вже двічі переносився. Спочатку він мав відбутися ще 8 березня, проте перед самим стартом його було скасовано через проблеми із забезпеченням температури палива в носії, потім 12 березня його було перенесено через негоду.

Запуск має відбутися зі стартового майданчика LC-16 на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді в тимчасове вікно з 22:00 у середу до 01:00 у четвер за часом Східного узбережжя США (у четвер з 04:00 до 07:00 за київським часом). Terran 1 має вийти на орбіту висотою 200-210 км.

33-метрова двоступенева ракета оснащена дев'ятьма двигунами Aeon на першому ступені й одним на другому, також створеними за допомогою 3D-принтерів. Вони використовують метан як пальне і рідкий кисень як окислювач. Якщо запланований тестовий політ пройде успішно, Terran 1 може також стати першою у світі метановою ракетою, виведеною на орбіту.

Ракета Terran 1 у рамках тестового запуску не нестиме корисного навантаження. У майбутньому вона зможе виводити на низькі навколоземні орбіти до 1250 кг. Вартість одного запуску оцінюють приблизно в $12 млн.

Компанія Relativity Space, заснована в 2015 році, також розробляє важку версію ракети-носія - Terran R, яка буде здатна виводити на орбіту до 20 тонн корисного навантаження і буде багаторазовою. В її конструкції частку 3D-друкованих компонентів буде доведено до 95%. Перший пуск ракети заплановано в 2024 році. З урахуванням вартості запуску 1 кг корисного навантаження на орбіту вона може стати конкурентом ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

Як зазначає компанія, яка вже уклала низку угод з NASA і Пентагоном, використання 3D-друкарської технології прискорює будівництво таких ракет до двох місяців і значно скорочує їхню вартість.