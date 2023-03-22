Шмигаль сподівається на участь Данії в "повітряній коаліції" з передачі літаків Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на участь Данії в "повітряній коаліції" з передачі літаків Україні.

"Підтримку в оборонній і гуманітарній сферах, відновленні та відновленні справедливості обговорили під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і делегація Ради зовнішньої політики парламенту Данії на чолі з Мікеелем Острупом Єнсеном", - ідеться в повідомленні пресслужби уряду.

Прем'єр-міністр України подякував фолькетингу Данії за укладення угоди про створення Фонду на підтримку України на загальну суму 7 млрд данських крон.

"Наразі ми формуємо повітряну коаліцію. Зокрема, ми ведемо перемовини про передачу Україні літаків F-16, які можуть стати вагомою частиною української ППО, перехоплюючи крилаті ракети. Сподіваюсь, що Данія стане частиною цієї коаліції", - наголосив Шмигаль.