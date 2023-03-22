Події

18:11 22.03.2023

Шмигаль сподівається на участь Данії в "повітряній коаліції" з передачі літаків Україні

1 хв читати
Шмигаль сподівається на участь Данії в "повітряній коаліції" з передачі літаків Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на участь Данії в "повітряній коаліції" з передачі літаків Україні.

"Підтримку в оборонній і гуманітарній сферах, відновленні та відновленні справедливості обговорили під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і делегація Ради зовнішньої політики парламенту Данії на чолі з Мікеелем Острупом Єнсеном", - ідеться в повідомленні пресслужби уряду.

Прем'єр-міністр України подякував фолькетингу Данії за укладення угоди про створення Фонду на підтримку України на загальну суму 7 млрд данських крон.

"Наразі ми формуємо повітряну коаліцію. Зокрема, ми ведемо перемовини про передачу Україні літаків F-16, які можуть стати вагомою частиною української ППО, перехоплюючи крилаті ракети. Сподіваюсь, що Данія стане частиною цієї коаліції", - наголосив Шмигаль.

Теги: #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 22.03.2023
Стефанчук: сподіваюся, Данія стане частиною "повітряної коаліції", яку формує Україна

Стефанчук: сподіваюся, Данія стане частиною "повітряної коаліції", яку формує Україна

19:51 16.03.2023
Копенгаген не допустить РФ до розслідування вибухів на "Північних потоках" - глава МЗС Данії

Копенгаген не допустить РФ до розслідування вибухів на "Північних потоках" - глава МЗС Данії

18:19 15.03.2023
Резніков подякував Данії за створення Фонду допомоги Україні

Резніков подякував Данії за створення Фонду допомоги Україні

12:42 15.03.2023
Данія у 2023 р. створить Фонд допомоги Україні в розмірі понад $1 млрд

Данія у 2023 р. створить Фонд допомоги Україні в розмірі понад $1 млрд

17:20 06.03.2023
У Міноборони Данії як захід безпеки запровадили заборону на користування TikTok

У Міноборони Данії як захід безпеки запровадили заборону на користування TikTok

16:48 06.03.2023
Данія та ПРООН закупили сучасне медобладнання для реабілітації людей з інвалідністю, які постраждали від війни

Данія та ПРООН закупили сучасне медобладнання для реабілітації людей з інвалідністю, які постраждали від війни

10:24 13.02.2023
Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

05:41 08.02.2023
Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні

Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні

19:39 30.01.2023
Данія долучилася до зернової ініціативи Grain from Ukraine – прем'єр-міністр

Данія долучилася до зернової ініціативи Grain from Ukraine – прем'єр-міністр

20:54 19.01.2023
Резніков про рішення Данії передати Україні САУ Caesar: ми використовуємо цю зброю, щоб захистити наш народ і звільнити нашу землю

Резніков про рішення Данії передати Україні САУ Caesar: ми використовуємо цю зброю, щоб захистити наш народ і звільнити нашу землю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАБУ обвинувачує ексглаву ФДМ Сенниченка у заволодінні зі співучасниками понад 500 млн грн коштів ОПЗ та ОГХК

ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

Росіяни вдарили по Запоріжжю, попередньо, з реактивної артилерії - Ігнат

Кількість жертв атаки безпілотниками у Ржищеві зросла до семи - начальник облполіції

Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві Київської області зросла до шести осіб, ще з трьома немає зв'язку - вони можуть бути під завалами

ОСТАННЄ

Кличко зустрівся з мером Вільнюса: розповів про руйнування в Києві та подякував за надану допомогу

Шведські парламентарії підтримали приєднання країни до НАТО

НАБУ обвинувачує ексглаву ФДМ Сенниченка у заволодінні зі співучасниками понад 500 млн грн коштів ОПЗ та ОГХК

Патріарх Варфоломій: РПЦ несе відповідальність за вчинені РФ злочини

Заарештовано активи російського олігарха Шелкова вартістю 20 млн грн

ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

Росіяни вдарили по Запоріжжю, попередньо, з реактивної артилерії - Ігнат

Кількість жертв атаки безпілотниками у Ржищеві зросла до семи - начальник облполіції

Громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше з 26 березня - КМДА

У Запоріжжі ліквідовано пожежу в дев'ятиповерхових будинках, пошкоджених ракетною атакою, - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА