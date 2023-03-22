Громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше з 26 березня - КМДА

З 26 березня громадський транспорт у Києві працюватиме на годину довше, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені й у роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину", - цитує Поворозника пресслужба КМДА в середу.

Уточнюється, що з 26 березня наземний транспорт у Києві працюватиме з 05:30 до 23:30; метрополітен працюватиме з 06:00 до 23:00; фунікулер працюватиме з 07:00 до 22:00.

"Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП "Київпастранс" і КП "Київський метрополітен". Крім того, сервіс руху транспорту є в застосунку "Київ Цифровий", - підсумували в адміністрації.

Як повідомлялося, час дії комендантської години в Києві з 26 березня буде скорочено на одну годину - вона починатиметься на годину пізніше, о 0:00, і діятиме, як і раніше, до 5:00 ранку.