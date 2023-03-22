Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві Київської області зросла до чотирьох

Кількість жертв нічної атаки ворожих дронів у Київській області зросла до чотирьох - рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку в Ржищеві Київської області тіло чоловіка, повідомили в ДСНС.

"Дістали з-під завалів тіло чоловіка, отже, уже четверо жертв. Розбір завалів наразі триває", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" в середу речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов уточнив у своєму телеграм-каналі: "Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів. Четвертою жертвою став 40-річний водій".

За словами Нєбитова, чоловік під час повітряної тривоги не спустився до укриття.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки дронів загинули троє людей, іще семеро поранені.

Уночі 22 березня в м. Ржищеві Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й і 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.