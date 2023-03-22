Події

07:40 22.03.2023

Окупанти вкотре атакували Нікопольський район, без втрат, наслідки уточнюються

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Окупанти вкотре атакували Нікопольський район, без втрат, наслідки уточнюються

Російські окупанти вкотре атакували Нікопольський район, без втрат, наслідки уточнюються, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні вночі російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії була Марганецька громада. Без загиблих і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Наслідки атаки уточнюють рятувальники.

В інших районах було тихо.

Загалом, ситуація в області стабільна і контрольована, підсумував глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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