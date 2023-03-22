22 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 392 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 392 RUSSIAN AGRESSION

22 березня відзначають Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста і День Балтійського моря.

У цей день, у 1989 році, під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" було встановлено 109 світових рекордів.

Православна церква вшановує пам'ять Сорока святих.

Всесвітній день водних ресурсів

Вода є найбільш простою і звичною речовиною на планеті. Нині 70% території нашої планети вкриті водою. При цьому пити можна лише 1% цієї води. За останні роки у світі сталося безліч конфліктів, пов'язаних із доступом до води.

Ідея проведення Всесвітнього дня водних ресурсів уперше прозвучала на конференції ООН з охорони довкілля та розвитку, яка відбулася 1992 року в Ріо-де-Жанейро.

Генасамблея ООН, ухвалила резолюцію 47/193 від 22 лютого 1993 року і проголосила 22 березня Всесвітнім днем водних ресурсів.

Усі живі тварини і рослини складаються з води: тварини і риби - на 75%, медузи - на 99%, картопля - на 76%, яблука - на 85%, помідори - на 90%, огірки - на 95%, кавуни - на 96%. Навіть людина складається з води. 86% води міститься в тілі у новонародженого і до 50% у літніх людей.

Якщо людина втрачає 2% води від маси свого тіла, то в неї виникає сильна спрага. Якщо відсотки втраченої води збільшаться до 10, то у людини почнуться галюцинації. При втраті в 12% людина не зможе відновитися без допомоги лікаря. При втраті у 20% людина помирає.

Вода допомагає знизити ймовірність серцевого нападу. Під час досліджень учені з'ясували, що люди, які п'ють близько шести склянок води на день, менше схильні до ризику серцевого удару на відміну від тих, хто п'є лише дві склянки.

День Балтійського моря

У 1986 році на 17-му засіданні Гельсінкської Конвенції було ухвалено рішення про щорічне святкування 22 березня Дня Балтійського моря.

Балтійське море має таку назву не скрізь. У мовах німецької групи, крім англійської, воно називається Східним, а ось в естонській - Західним, що логічно з погляду географії. Слов'яни називали Балтійське море Варязьким.

Екологічний стан у Балтійському морі залишає бажати кращого, адже після Другої світової війни тут, на морському дні, було облаштовано поховання хімічної зброї.

Минули роки, вода поступово роз'їдає контейнери з хімікаліями, і отрута починає просочуватися назовні. Балтійське море межує з Північним, але води цих морів практично не змішуються. Причина – їх різна щільність. Балтійське море відрізняється невеликою глибиною - в середньому цей параметр становить близько п'ятдесяти метрів.

День таксиста

22 березня в Україні та світі відзначають День таксиста.

Цього дня далекого 1907 року вперше в столиці Великої Британії на дорогах з'явилися кеби, які були обладнані спеціальними лічильниками.

Ще цього дня:

1904 - У лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" уперше у світі розмістили кольорову фотографію;

1941 - Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста;

1945 - Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія і Ліван заснували в Каїрі Лігу арабських держав;

1957 - Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак;

1993 - "Intel" представив свій перший оригінальний процесор Pentium;

1999 - Перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch;

2006 - Папа Римський перестав використовувати титул "Патріарх Заходу", який вживався з 450 року;

2016 - Серія терактів у Брюсселі (в аеропорту та метрополітені);

2017 - Теракт на Вестмінстерському мосту в Лондоні.

Церковне свято

Сьогодні вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників - воїнів римського XII легіону, які загинули 320 року поблизу міста Севастія (нині турецьке місто Сивас) через відмову зректися християнської віри. Цього дня віряни йдуть до храмів і ставлять 40 свічок, моляться і згадують воїнів, дякують і просять захисту від хвороб і негараздів, б'ють символічні 40 поклонів.

Іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра, Наталя.