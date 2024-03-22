22 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 758 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 758 RUSSIAN AGRESSION

22 березня відзначають Всесвітній день водних ресурсів, День Балтійського моря, День таксиста, Міжнародний день тюленя, Міжнародний день байдикування, День гордості Ґрифіндору.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Василя Анкірського.

Всесвітній день водних ресурсів

22 березня в Україні та світі святкують Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води). Свято заснували за ініціативи ООН, щоб об’єднати міжнародні зусилля в боротьбі з водною кризою, спонукати населення різних країн світу використовувати воду більш ефективно.

День заснували під час Конференції ООН з довкілля та розвитку, яка відбувалася 1992 року в Ріо-де-Жанейро.

Міжнародний день тюленя

День створений для привернення уваги до важливості тюленів та їхньої ролі в підтримці балансу морської екосистеми. Уперше його відзначили 1982 року.

День таксиста

У 1907 році в Лондоні почали працювати кеби - екіпажі для перевезення пасажирів із лічильником.

Ще цього дня:

1904 - У лондонській газеті "Ілюстрейтед Міррор" уперше у світі опубліковано кольорову фотографію;

1941 - Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста;

1945 - Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія і Ліван заснували в Каїрі Лігу арабських держав;

1957 - Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак;

1989 - Під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" встановлено 109 світових рекордів;

1993 - "Intel" представив свій перший оригінальний процесор Pentium;

1999 - Перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch;

2006 - Папа Римський перестав використовувати титул "Патріарх Заходу", який вживався з 450 року.

Церковне свято

Святий Василь був священиком у галатійському місті Анкіра (сучасна столиця Туреччини Анкара). Борючись з аріанською єрессю, він закликав парафіян дотримуватися православної віри. Через це Василя місцевий аріанський собор позбавив священного сану, пізніше собор 230 єпископів у Палестині відновив його.

Коли на імператорський трон зійшов Юліан Відступник, який хотів відродити язичництво, святого Василя почали переслідувати. Його схопили, кинули до в'язниці, і підіслали до нього двох колишніх християн, щоб ті вмовили його навернутися в язичництво. Але затія не увінчалася успіхом.

362 року імператор Юліан прибув до Анкіри. На суді перед ним святий Василь сповідував православну віру, а також засудив правителя за відступництво і передбачив його швидку смерть. За це імператор наказав зі спини мученика вирізати шкіряні ремені. Під час тортур святий Василій молився Богу і просив Його допомоги, щоб перетерпіти до кінця всі муки.

У в'язниці мученика відвідав Сам Христос, який зцілив його від ран. Місцевий правитель хотів зломити Василя перед відбуттям імператора, і коли на ранок наказав привести його, то виявив, що той неушкоджений. Коли тортури продовжили, святий знову став молитися і з молитвою помер.

Іменини: Василь, Василиса, Дарина, Ісаакій, Таїсія.