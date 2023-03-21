Україна очікує збільшення постачання боєприпасів від партнерів, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Головне питання – передова. Наші воїни, наші позиції, наше посилення. Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги – це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо на збільшення поставок саме того, що нам потрібно саме зараз", - сказав він.