Події

23:43 21.03.2023

Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

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Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

Україна очікує збільшення постачання боєприпасів від партнерів, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Головне питання – передова. Наші воїни, наші позиції, наше посилення. Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги – це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо на збільшення поставок саме того, що нам потрібно саме зараз", - сказав він.

Теги: #поставки #україна #боєприпаси #очікування

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