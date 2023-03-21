Події

20:41 21.03.2023

Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

1 хв читати
Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою запропонував японській стороні зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики в рамках Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення України).

"Залучення Японії до реалізації Fast Recovery Plan точно створить нові напрями для розвитку як нашого, так і японського суспільства, як нашої, так і японської економік. Я запропонував Японії зосередитися на відновленні деяких секторів економіки - це машинобудування, зелена трансформація, зокрема, виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів, де Японія є одним із технологічних лідерів", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою в Києві.

Крім того, за його словами, Японії було запропоновано участь у наданні підтримки медичним закладам України.

Зеленський також наголосив, що Україна зацікавлена в підтримці японцями процесів гуманітарного розмінування.

"Тобто очищення нашої землі від сотень тисяч російських мін, які не розірвалися і загрожують життю людей. Переконаний, що в гуманітарному напрямі можна досягти значних результатів", - сказав він.

Глава держави зазначив, що Україна і Японія, загалом, мають величезні можливості для співпраці завдяки потужному технологічному потенціалу.

 

 

Теги: #японія #економіка #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 21.03.2023
Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

18:34 21.03.2023
Прем'єр-міністр Японії в Бучі відвідав об'єкти, відновленням і ремонтом яких опікуються японські фонди

Прем'єр-міністр Японії в Бучі відвідав об'єкти, відновленням і ремонтом яких опікуються японські фонди

17:51 21.03.2023
Прем'єр-міністр Японії відвідав Бучу - NHK

Прем'єр-міністр Японії відвідав Бучу - NHK

12:47 21.03.2023
Прем'єр-міністр Японії прибув до Києва - NHK

Прем'єр-міністр Японії прибув до Києва - NHK

10:54 21.03.2023
Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

07:39 21.03.2023
Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

16:53 20.03.2023
Апарат РНБО розробляє моделі післявоєнного розвитку України - Данілов

Апарат РНБО розробляє моделі післявоєнного розвитку України - Данілов

16:14 17.03.2023
Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

14:41 16.03.2023
Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

13:23 15.03.2023
У Бучанському районі вже заселено перші збірні будинки для сімей, чиє житло було зруйноване під час бойових дій на Київщині

У Бучанському районі вже заселено перші збірні будинки для сімей, чиє житло було зруйноване під час бойових дій на Київщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головою правління "Укрзалізниці" призначено Лященка - розпорядження Кабміну

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 в онлайн-форматі

ОСТАННЄ

Головою правління "Укрзалізниці" призначено Лященка - розпорядження Кабміну

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

УЗ допустила понад 30 приватних компаній до розвитку прикордонних перевалочних комплексів - Камишін

Окупанти обстріляли прикордонні села Михальчина Слобода та Дем'янівка в Чернігівській і Сумській областях

Мета вибухів у Джанкої - порушення логістики ворога, заявили в Генштабі ЗСУ

Зустріч коаліції країн за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України відбувається у Страсбурзі 21-22 березня

Подоляк: Навіть перехід РФ на торгівлю в юанях не дасть змоги купити собі "перемогу" та вирішити юридичні й фінансові проблеми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА