Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою запропонував японській стороні зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики в рамках Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення України).

"Залучення Японії до реалізації Fast Recovery Plan точно створить нові напрями для розвитку як нашого, так і японського суспільства, як нашої, так і японської економік. Я запропонував Японії зосередитися на відновленні деяких секторів економіки - це машинобудування, зелена трансформація, зокрема, виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів, де Японія є одним із технологічних лідерів", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою в Києві.

Крім того, за його словами, Японії було запропоновано участь у наданні підтримки медичним закладам України.

Зеленський також наголосив, що Україна зацікавлена в підтримці японцями процесів гуманітарного розмінування.

"Тобто очищення нашої землі від сотень тисяч російських мін, які не розірвалися і загрожують життю людей. Переконаний, що в гуманітарному напрямі можна досягти значних результатів", - сказав він.

Глава держави зазначив, що Україна і Японія, загалом, мають величезні можливості для співпраці завдяки потужному технологічному потенціалу.