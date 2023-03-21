Події

19:03 21.03.2023

Агентство відновлення розпочало ремонт автодороги Червоноград - Рава-Руська та відновило міст через р. Замглай

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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розпочало ремонт автошляху Червоноград - Рава-Руська поблизу кордону з Польщею, повідомив голова агентства Мустафа Найєм у фейсбуці.

"Це короткий маршрут від Луцька і Рівного до одного з найбільших пунктів пропуску з Польщею у Раві-Руській. Після ремонту він стане зручною альтернативою перевантаженій трасі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, якою зараз рухається весь транспорт до КПП", - зазначив Найєм.

За його словами, дорожники вже розпочали ремонт п'яти штучних споруд на відрізку Белз - Рава-Руська, зокрема проклали тимчасові об'їзні дороги поруч із переправами. У планах - повністю замінити дорожнє покриття, розширити проїжджу частину, облаштувати дорожню інфраструктуру, виконати ремонт усіх штучних споруд, у межах населених пунктів забезпечити освітлення та вжити заходів із безпеки дорожнього руху.

Найєм нагадав, що Червоноград - Рава-Руська - одна з чотирьох доріг, які ремонтують у межах спільного міжнародного проєкту України та Польщі "Розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до українсько-польського кордону".

У межах програми також планується ремонт КПП "Смільниця" - Старий Самбір. Водночас уже відремонтовано дорогу Яворів - Грушів і завершено основні роботи на дорозі Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий.

Окрім того, очільник Держагентства відновлення повідомив, що завершено відновлення мосту через р. Замглай на Чернігівщині, зруйнованого внаслідок воєнних дій на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Новий міст зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень. Штучна споруда має чотири смуги руху. Днями нанесемо розмітку на проїзній частині", - зазначив Найєм.

Наразі рух через міст біля с. Киселівки відновлено для легкового та вантажного транспорту.

Як повідомлялося, у Чернігівській області було зруйновано 27 штучних споруд. Водночас на 20 локаціях забезпечено проїзд шляхом спорудження тимчасових об'їздів.

Наразі агентство починає повноцінно відновлювати частину об'єктів найбільшої соціальної важливості. Минулого року було відновлено два мости, ще на двох об'єктах роботи завершуються вже в березні 2023 року.

 

Теги: #дорога #ремонт #кордон

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