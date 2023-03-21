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18:43 21.03.2023

Українська авіація завдала п'яти ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація завдала п'яти ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала п'яти ударів по районах зосередження російських окупантів за минулу добу, а українські підрозділи ракетних військ і артилерії вразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію і один інший важливий об'єкт противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, РФ водночас не відмовляється від загарбницької війни, незважаючи на численні жертви, постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили.

"В одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року", - повідомляється у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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