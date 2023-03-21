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17:43 21.03.2023

Використання західної артилерії позбавило російські війська можливості вести контрбатарейну боротьбу - Генштаб ЗСУ

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Використання західної артилерії позбавило російські війська можливості вести контрбатарейну боротьбу - Генштаб ЗСУ

Використання західної артилерії позбавило російські війська можливості вести контрбатарейну боротьбу, заявив тимчасово виконувач обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

"Я можу сказати, що і навіть досі контрбатарейної боротьби як такої у противника немає на сьогодні. Саме в класичному розумінні. Оскільки за наявності у нас натовських зразків, вони не можуть дістати нашу артилерію", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у вівторок.

За словами Баранова, коли з червня 2022 року українська армія почала отримувати артилерію зразків НАТО і почала її освоювати, з'явилася можливість вражати цілі на більшій відстані.

"Це відсунуло артилерію противника також углиб, він уже не міг так якісно проводити контрбатарейну боротьбу", - зазначив він.

У Генштабі також назвали основні напрями трансформації ракетних військ і артилерії: розвиток самого озброєння ракетних військ і артилерії; розвиток систем управління; зміна системи підготовки та підходів до неї.

"Ми використовуємо інструкторів, які мають бойовий досвід, знають, що необхідно на передовій", - сказав Баранов.

Він зазначив, що для поліпшення гармат активно залучають українську промисловість. Водночас українська армія досі частково використовує зразки артилерії, розроблені ще за радянських часів.

Теги: #генштаб_зсу

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