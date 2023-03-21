У Чорному морі другий день поспіль на чергуванні немає російських носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на вівторок, 21 березня, перебувають сім ворожих кораблів, в Азовському - один, із них жодного носія крилатих ракет "Калібр", повідомляється у телеграм-каналі Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) у фейсбуці.

У Середземному морі розміщуються сім ворожих кораблів, з них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 20 суден, із них три йшли з Босфору, а в бік Чорного – дев'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку Босфору.

Як повідомлялося, 16 березня російські окупанти збільшили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до п'яти, однак останніми днями воно скорочувалося: 17 березня - чотири, 18 березня - три, 19 березня - два кораблі-ракетоносії. 20 березня в Чорному морі було дев'ять ворожих кораблів, з них жодного носія "Калібрів".

20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок вибуху в тимчасово окупованому м. Джанкой в Автономній Республіці Крим було знищено крилаті ракети "Калібр НК" російських загарбників під час їх транспортування залізницею.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і понад 375 км - по морських.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/2525