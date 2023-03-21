Заарештовано гелікоптер екснардепа Жеваго - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) ініціювали арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є колишній народний депутат, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Як повідомляється на сайті ДБР у вівторок, суд ухвалив відповідне рішення на підставі матеріалів, зібраних слідчими бюро.

"Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України. Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно Жеваго, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема на 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир. Іще в жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Наприкінці грудня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Жеваго в одному з готелів Куршевеля. Суд Франції розглядає питання його екстрадиції до України.

Як повідомлялося, ДБР обвинувачує Жеваго і деяких топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн, чим було завдано шкоди інтересам держави і вкладників банку.