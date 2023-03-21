ВР заборонила присвоювати географічним об'єктам в Україні назви, що символізують РФ

Верховна Рада заборонила присвоювати географічним об'єктам України назви, які пропагують або символізують Російську Федерацію.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7253 в цілому підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ, зокрема, пропонує заборонити присвоювати географічним об'єктам назви, що звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта, або її видатні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав.