Події

15:54 21.03.2023

ВР заборонила присвоювати географічним об'єктам в Україні назви, що символізують РФ

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Верховна Рада заборонила присвоювати географічним об'єктам України назви, які пропагують або символізують Російську Федерацію.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7253 в цілому підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ, зокрема, пропонує заборонити присвоювати географічним об'єктам назви, що звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта, або її видатні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав.

 

Теги: #рада #назви

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