Велика Британія передасть Україні танкові бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном

Велика Британія передасть українським Збройним силам бронебійні снаряди, що містять збіднений уран, заявила державний міністр оборони Аннабель Голді.

"Поряд із наданням Україні ескадрильї основних бойових танків Challenger 2 ми постачатимемо боєприпаси, зокрема бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність під час ураження сучасних танків і бронетехніки", - повідомила Голді у відповідь на письмове парламентське запитання члена Палати лордів.