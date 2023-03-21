Сім млрд євро вдалося зібрати на донорській конференції для Туреччини та Сирії, постраждалих від землетрусів

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн оголосила, що проведена ЄК і шведським головуванням у Раді ЄС у понеділок донорська конференція на допомогу населенню, яке постраждало від землетрусів у Туреччині та Сирії, зібрала 7 млрд євро.

"Я хочу подякувати всім донорам за їхні щедрі обіцянки та внески. Усі ми знаємо, що масштаби руйнувань приголомшують. Загинули понад 49 тис. осіб. Тисячі все ще вважаються зниклими безвісти. Мільйони втратили свої домівки. Хочу ще раз висловити щирі співчуття у зв'язку із загиблими і побажати повного одужання постраждалим", - заявила глава ЄК на пресконференції в Брюсселі після завершення конференції.

"Загалом за сприяння міжнародної спільноти ми зібрали 7 млрд євро для жителів Туреччини та Сирії. Ця обіцянка містить 1,1 млрд євро від Європейської комісії та 500 млн євро від Європейського інвестиційного банку, забезпечені бюджетом ЄС", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що Європейська комісія пообіцяла додатково 108 млн євро на гуманітарну допомогу Сирії та її відновлення.

"Загалом, під час цієї донорської конференції нам вдалося зібрати з нашими партнерами 950 млн євро для людей у Сирії. (...) 14-15 червня ми проведемо тут, у Брюсселі, сьому Конференцію щодо майбутнього Сирії та регіону. Мета цієї конференції полягатиме як у тому, щоб зосередити увагу на міжнародній участі в політичному врегулюванні конфлікту, так і в тому, щоб заручитися додатковими зобов'язаннями щодо гуманітарної допомоги та підтримки якнайшвидшого відновлення Сирії", - сказала фон дер Ляєн.