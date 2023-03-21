Вотуми недовіри французькому уряду відкинуті Національними зборами, пенсійну реформу затверджено

Французька парламентська опозиція не змогла домогтися потрібної більшості голосів для двох вотумів недовіри уряду Елізабет Борн через пенсійну реформу, яка піднімає вік виходу французів на пенсію з 62 до 64 років.

Тільки дев'яти голосів не вистачило опозиційним депутатам нижньої палати французького парламенту - Національних зборів, щоб відправити у відставку Борн і тим самим автоматично зробити пенсійну реформу, що не відбулася, голосуванням за вотум недовіри, запропонований фракцією Liot.

За цю першу пропозицію проголосували 278 депутатів. Для відставки уряду необхідний мінімум 287 голосів. Таким чином підтримана лівими та центристами ініціатива Liot – незалежних депутатів та представників заморських територій – не пройшла.

Але проти уряду Борна висунули другий вотум недовіри від фракції вкрай правого "Національного об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен. Однак за цю пропозицію проголосували лише 94 депутати.

Таким чином відкинуто обидва вотуми недовіри, і пенсійна реформа вважається прийнятою Національними зборами.

Ця парламентська криза була викликана тим, що слідом за затвердженням законопроекту про реформу у верхній палаті парламенту - сенаті, уряд вдався до використання статті конституції 49.3, що дозволяє ухвалити закон в обхід голосування у Національних зборах.

Після цього проект реформи, через який із січня у Франції проходили організовані профспілками багатотисячні маніфестації з вимогами відкликання, спровокував численні спонтанні акції, що супроводжувалися сутичками протестувальників із силами порядку.

ЗМІ повідомляють про перші ознаки нових осередків протесту ввечері у понеділок після голосування у Національних зборах.