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23:04 20.03.2023

Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Криму було знищено російські ракети "Калібр НК" - ГУР МО

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Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Криму було знищено російські ракети "Калібр НК" - ГУР МО

Внаслідок вибуху у тимчасово окупованому м. Джанкой в АР Крим було знищено крилаті ракети "Калібр НК" російських загарбників, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

" Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калибр НК” під час їхнього транспортування залізницею", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у понеділок увечері.

Зазначається, що "Калібр НК" – ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність поразки таких ракет - понад 2500 тисяч кілометрів за наземними цілями та понад 375 кілометрів за морськими.

" Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #вибух #крим #знищення

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