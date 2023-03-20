Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Криму було знищено російські ракети "Калібр НК" - ГУР МО

Внаслідок вибуху у тимчасово окупованому м. Джанкой в АР Крим було знищено крилаті ракети "Калібр НК" російських загарбників, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

" Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калибр НК” під час їхнього транспортування залізницею", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у понеділок увечері.

Зазначається, що "Калібр НК" – ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність поразки таких ракет - понад 2500 тисяч кілометрів за наземними цілями та понад 375 кілометрів за морськими.

" Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації", - наголошується в повідомленні.